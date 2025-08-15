Собянин: 15 многодетных семей Москвы получили почетный знак «Родительская слава»

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 36 0

Собянин: 15 многодетных семей Москвы получили почетный знак «Родительская слава»

«Спасибо за подвиг»: многодетным семьям Москвы вручили почетный знак

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Награду вручил мэр.

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил почетный знак «Родительская слава города Москвы» 15 семьям. В своем Telegram-канале градоначальник с теплотой выразил благодарность.

«С 2009 года этой награды были удостоены 372 семьи. За последние 15 лет число многодетных семей в Москве выросло в 3,5 раза — сейчас их в столице больше 230 тысяч. Каждая из них получает всестороннюю поддержку города. Спасибо за ваш по-настоящему выдающийся подвиг любви, терпения и ответственности и за ваш вклад в будущее нашей страны», — написал Сергей в блоге.

Почетный знак «Родительская слава города Москвы» появился в 2009 году. Наградой отмечают родителей или усыновителей, проживших в Москве не менее 10 лет и воспитывающих пять или более детей.

Ранее 5-tv.ru сообщало, что на помощь многодетным семьям выделены 540 миллионов рублей.

После появления третьего малыша россияне получают единовременно 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, на Дальнем Востоке — миллион. Эти деньги получили уже две тысячи семей, траты бюджета составили 800 миллионов рублей в рамках софинансирования. Некоторым регионам, чтобы поддержать программу, нужны дополнительные средства. Поэтому правительство готово направить в данную сферу еще 540 миллионов. Их хватит на 1,2 тысячи семей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:29
Обломки беспилотника ВСУ повредили судно в порту Оля в Астраханской области
16:23
«Ставки высоки»: Трамп высказался о предстоящем саммите
16:09
Число пострадавших при взрыве в Рязанской области превысило 100 человек
15:58
«Бледная и неспортивная»: Юлия Снигирь рассказала о своих комплексах
15:41
МВД: основная часть дистанционных преступлений совершается через мессенджеры
15:30
Привет из будущего: показана новая схема Московского метрополитена

Сейчас читают

Взрыв на заводе в Рязанской области унес жизни шести человек
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс