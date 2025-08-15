Более 200 участников: большая «Евразийская перемена» началась в Москве

Эфирная новость

Международный педагогический фору «Евразийская перемена» начался в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

Одна из целей форума — сохранить русский язык на постсоветском пространстве.

Более 200 педагогов из России, Армении, Белоруссии, Молдавии, Киргизии и других стран собрались в Москве на Втором международном педагогическом форуме «Евразийская перемена». Неделю для учителей будут проходить практические мастер-классы, интерактивные тренинги и проектные сессии для профессионального роста.

Основная цель — создать прогрессивную образовательную систему, которая будет совмещать в себе передовой опыт. А еще — сохранить русский язык на постсоветском пространстве.

«На сегодняшний день мы видим картину, при которой Запад 30 лет переписывал историю в постсоветских странах. Запад пытался уничтожить изучение русского языка. Но что-то удалось сохранить. Сегодня нам надо воссоздать то лучшее, что было в советской системе образования», — отметил лидер блока «Победа», член Попечительского совета АНО «Евразия» Илан Шор.

Итогом первого форума стало создание «Евразийского педагогического совета» — уникальной платформы профессионального роста учителей. Она объединила больше 500 специалистов из 11 стран. Педагоги обмениваются опытом, участвуют в тематических школах и разрабатывают проекты.



