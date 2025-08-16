Прилетел, потому что мог: Андрей Гайдулян объяснил нахождение на Аляске
Актер Гайдулян о поездке в Анкоридж: Было интересно здесь оказаться
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/gaydulyan; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Актер сериала «СашаТаня» заявил, что он «легкий на подъем», особенно, когда речь идет о событиях мирового масштаба.
Известный по комедийному сериалу «СашаТаня» актер Андрей Гайдулян объяснил свой прилет на Аляску, где проходит саммит президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Видео из Анкориджа он опубликовал в социальной сети Instagram*.
Артист отреагировал на слухи вокруг его решения с иронией. Пристальное внимание к его приезду Гайдулян назвал «медийной ажиотацией».
«Вы знаете, я приехал сюда, потому что я мог сюда приехать», — сказал актер.
Звезда «СашиТани» добавил, что он в целом легок на подъем, но сейчас речь идет о событии мирового мастаба. Сложно упустить возможность посетить Анкоридж в «невероятно важный день для всего мира», ведь именно в этот город будут направлены «все глаза и уши», считает он.
«Было бы интересно здесь оказаться — и я оказался!» — заявил Гайдулян в видео.
Исторический момент встречи двух лидеров наступил, теперь остается надеяться на лучшее. Это, а еще молиться, что актер и посоветовал подписчикам.
В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры ведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей двух президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Андрей Гайдулян прилетел на Аляску примерно за сутки до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Еще больше новостей шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
- 16 авг
- «Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
- 16 авг
- Прямая трансляция пресс-конференции Путина и Трампа
- 16 авг
- Раскрыты первые детали рабочего обеда РФ и США на саммите
- 16 авг
- Переговоры Путина и Трампа в узком формате завершились
- 16 авг
- Кирилл Дмитриев заснял боевую технику на военной базе Анкориджа
- 16 авг
- Встреча на вершине мира: как Аляска проживает саммит Россия-США
- 16 авг
- Белый дом назвал встречу Путина и Трампа «исторической» и опубликовал фото
- 16 авг
- Белоусов будет присутствовать в расширенном составе переговоров Путина и Трампа
- 16 авг
- «Можно назвать помешательством»: Захарова о реакции западных СМИ на саммит
- 16 авг
- «Как будто они старые друзья»: мировые СМИ о встрече Путина и Трампа
Читайте также
77%
Нашли ошибку?