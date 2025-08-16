Прилетел, потому что мог: Андрей Гайдулян объяснил нахождение на Аляске

Актер сериала «СашаТаня» заявил, что он «легкий на подъем», особенно, когда речь идет о событиях мирового масштаба.

Известный по комедийному сериалу «СашаТаня» актер Андрей Гайдулян объяснил свой прилет на Аляску, где проходит саммит президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Видео из Анкориджа он опубликовал в социальной сети Instagram*.

Артист отреагировал на слухи вокруг его решения с иронией. Пристальное внимание к его приезду Гайдулян назвал «медийной ажиотацией».

«Вы знаете, я приехал сюда, потому что я мог сюда приехать», — сказал актер.

Звезда «СашиТани» добавил, что он в целом легок на подъем, но сейчас речь идет о событии мирового мастаба. Сложно упустить возможность посетить Анкоридж в «невероятно важный день для всего мира», ведь именно в этот город будут направлены «все глаза и уши», считает он.

«Было бы интересно здесь оказаться — и я оказался!» — заявил Гайдулян в видео.

Исторический момент встречи двух лидеров наступил, теперь остается надеяться на лучшее. Это, а еще молиться, что актер и посоветовал подписчикам.

В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры ведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей двух президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Андрей Гайдулян прилетел на Аляску примерно за сутки до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ