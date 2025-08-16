Актриса отметила, что и спустя 35 лет со смерти певца его композиции помнят и с удовольствием поют.

Российская актриса Яна Поплавская вспомнила, как ходила на концерт Цоя. Об этом она рассказала на своем Telegram-канале.

«Цой — жив! Когда-то мне повезло с моей подругой оказаться на его концерте. Как же мы тогда оторвались! Модные, красивые. «Видели ночь, гуляли всю ночь!» — вспомнила артистка.

Поплавская отметила, что и спустя 35 лет со смерти певца его композиции помнят и с удовольствием поют.

«Как жаль, что 35 лет назад оборвалась его жизнь. Талантливый, эксцентричный, да просто классный. Как непредсказуема человеческая судьба…» — добавила актриса.

Ранее певица Елена Джая отметила вклад Виктора Цоя в культуру России. Об этом сообщал 5-tv.ru.

По словам исполнительницы, тексты Цоя были революционными, и они находили отклик в душе каждого подростка, в числе которых была и она сама.

Елена Джая также назвала свои любимые песни Цоя — «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце».

