«Видели ночь, гуляли всю ночь!» — Поплавская вспомнила о походе на концерт Виктора Цоя

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 24 0

Актриса Поплавская рассказала, как ходила на концерт Виктора Цоя

Поплавская вспомнила, как отрывалась на концерте Цоя

Фото: Чумичев Александр, Шогин Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса отметила, что и спустя 35 лет со смерти певца его композиции помнят и с удовольствием поют.

Российская актриса Яна Поплавская вспомнила, как ходила на концерт Цоя. Об этом она рассказала на своем Telegram-канале.

«Цой — жив! Когда-то мне повезло с моей подругой оказаться на его концерте. Как же мы тогда оторвались! Модные, красивые. «Видели ночь, гуляли всю ночь!» — вспомнила артистка.

Поплавская отметила, что и спустя 35 лет со смерти певца его композиции помнят и с удовольствием поют.

«Как жаль, что 35 лет назад оборвалась его жизнь. Талантливый, эксцентричный, да просто классный. Как непредсказуема человеческая судьба…» — добавила актриса.

Ранее певица Елена Джая отметила вклад Виктора Цоя в культуру России. Об этом сообщал 5-tv.ru.

По словам исполнительницы, тексты Цоя были революционными, и они находили отклик в душе каждого подростка, в числе которых была и она сама.

Елена Джая также назвала свои любимые песни Цоя — «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:54
«Ее воротит»: Кушанашвили прокомментировал слова Бабкиной об отсутствии конфликта с Кадышевой
1:50
«Признак большого доверия»: о чем говорит приветствие Путина и Трампа
1:49
Прямая трансляция пресс-конференции Путина и Трампа
1:41
Раскрыты первые детали рабочего обеда РФ и США на саммите
1:36
Прилетел, потому что мог: Андрей Гайдулян объяснил нахождение на Аляске
1:31
Подключение домов и дач к газу становится обязательным в России

Сейчас читают

«Как будто они старые друзья»: мировые СМИ о встрече Путина и Трампа
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались в Анкоридже
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс