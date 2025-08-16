Внутренний надлом и борьба: сценарист Хант рассказал о характере супергероини Красная Фурия

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 35 0

Сценарист Хант: супергероиня Красная Фурия отражает традиционные ценности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Персонаж отражает традиционные духовно-нравственные ценности.

Супергероиня российских комиксов Ника Чайкина, также известная как Красная Фурия, отражает традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом 5-tv.ru рассказал российский кинорежиссер и сценарист Александр Хант.

«Ника Чайкина тоже будет, безусловно, героиней яркой, самостоятельной. И вообще, если говорить про историю Фурии, так называется наш сериал, это история про человека, который очень рано потерял семью. То есть эта история про сироту и (Эта. — Прим. Ред.) история, по сути, про традиционные духовные ценности», — отметил кинематографист.

Несмотря на легкий жанр комикса и «супергеройский подтекст», создатели сериала намерены показать то, как человек в детстве потерявший родителей может ощущать внутренний надлом.

Также Хант уточнил, что российские супергерои, в отличие от западных, находят сверхспособности внутри своего характера. Это же касается и Красной Фурии, которая проходит через «путь мести» и в конце понимает ценность семьи и любви.

Кинематографист добавил, что поддерживает указа президента России Владимира Путина о сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. По словам сценариста, они являются «частью культурного кода», который в настоящий момент очень важно сохранять.

