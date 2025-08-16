По следам эпохи русской Америки: Путин рассказал, что связывает истории стран

В США сохранились православные храмы и более 700 географических названий, имеющих русское происхождение.

На Аляске до сих пор сохраняется культурное наследие эпохи русской Америки, заявил на саммите президент России Владимир Путин.

С этим штатом США связана огромная часть общей истории двух стран. Также их сближают «многие позитивные события». Но именно реликвии прошлого делают страны близкими соседями, убежден президент.

«Так, здесь и по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи русской Америки. Православные храмы, множество, более 700 географических названий, имеющих русское происхождение», — подчеркнул Путин.

Президент упомянул и о авиамагистрали для поставок боевых самолетов по акту о ленд-лизе, которая начиналась именно на Аляске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил благодарность американским властям за сохранение общего исторического наследия.

В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры ведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей двух президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

