По следам эпохи русской Америки: Путин рассказал, что связывает истории стран

Путин на саммите рассказал, что связывает истории США и России
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Булкин; 5-tv.ru
В США сохранились православные храмы и более 700 географических названий, имеющих русское происхождение.
На Аляске до сих пор сохраняется культурное наследие эпохи русской Америки, заявил на саммите президент России Владимир Путин.
С этим штатом США связана огромная часть общей истории двух стран. Также их сближают «многие позитивные события». Но именно реликвии прошлого делают страны близкими соседями, убежден президент.
«Так, здесь и по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи русской Америки. Православные храмы, множество, более 700 географических названий, имеющих русское происхождение», — подчеркнул Путин.
Президент упомянул и о авиамагистрали для поставок боевых самолетов по акту о ленд-лизе, которая начиналась именно на Аляске.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил благодарность американским властям за сохранение общего исторического наследия.
В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры ведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей двух президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.
