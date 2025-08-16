В духе боевого товарищества: Путин поблагодарил США за сохранение памятников

Путин поблагодарил США за бережное отношение к советским памятникам
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Алексеев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия не забудет, как страны рука об руку выступали против общих врагов и оказывали друг другу поддержку.
Президент России Владимир Путин признателен американским властям за сохранение общего исторического наследия. Примеры сотрудничества, увековеченные на территориях стран, он упомянул на саммите в Анкоридже.
В частности, он рассказал об авиамагистрали для поставок боевых самолетов и другой техники по акту о ленд-лизе. В ходе Второй мировой войны, по словам Путина, американские и советские специалисты «отдавали свои жизни для общей победы». Легендарная авиамагистраль начиналась именно на Аляске.
«Только что был в городе Магадане в России, там памятник стоит российским и американским летчикам. И флаг на памятнике российский и американский», — поделился президент.
Такой же памятник есть и в США: на военном кладбище захоронены советские пилоты, погибшие при выполнении своей миссии. За бережное отношение к их памяти Путин выразил признательность американским властям и гражданам.
«Это выглядит достойно и благородно. Мы всегда будем помнить другие исторические примеры, когда наши страны вместе громили общих врагов в духе боевого товарищества и союзничества, оказывали друг другу помощь и поддержку», — сказал он.
Также Путин уверен, что общее наследие будет помогать странам выстраивать взаимовыгодные равноправные связи в непростых условиях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что демонстрирует приветствие Путина и Трампа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 авг
- Путин завершил переговоры в Анкоридже и покинул Аляску
- 16 авг
- «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»: Болтон о результатах саммита
- 16 авг
- Трамп: выйду из процесса урегулирования конфликта на Украине неудачи саммита
- 16 авг
- Путин: из-за общих корней с Украиной происходящее становится для РФ трагедией
- 16 авг
- Украинский кризис отвлекает: Трамп заявил, что хотел бы сосредоточиться на США
- 16 авг
- Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже завершены
- 16 авг
- «Проукраинцы» на Аляске не знают, как выглядит флаг Украины и где она находится
- 16 авг
- Путин: отношения с США скатились до нижней точки со времен Холодной войны
- 16 авг
- «Next time in Moscow?»: Путин пригласил Трампа встретиться в Москве
- 16 авг
- Трамп: К сожалению, пока сделки нет
77%
Нашли ошибку?