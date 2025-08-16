В Китае создана технология раннего выявления рака поджелудочной железы

Ученые из Института биомедицины и здравоохранения Китайской академии наук в Гуанчжоу и научного центра Laboratory Animal Centre разработали уникальный метод ДНК-анализа крови, который используется при выявлении рака поджелудочной железы. Об исследовании пишет газета South China Morning Post.

Инновационная технология называется Uni-C. Благодаря новому методу на анализ ДНК уходит меньше дня, что способствует раннему выявлению опасного заболевания.

«Благодаря неинвазивному мониторингу непосредственно из образцов крови, метод открывает возможности отслеживать ответ на терапию и возможные рецидивы в режиме реального времени», — цитируют журналисты издания слова работавших над методикой ученых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как запахи могут указывать на развитие различных заболеваний. Особое внимание в современных исследованиях уделяется ранней диагностике рака. Приоритет отдается наиболее опасным видам — рак легких, предстательной железы и груди.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.