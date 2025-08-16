После саммита на Аляске акции российских компаний упали на внебиржевых торгах

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Переговоры лидеров России и США оказали заметное влияние на динамику российского фондового рынка.

После переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа котировки ряда российских компаний на внебиржевых торгах продемонстрировали падение. Об этом 16 августа свидетельствуют данные «Т-Инвестиций».

Согласно информации торговой площадки, бумаги «Сбера» снизились на 2,98%, достигнув уровня 309,87 рубля. Акции «Газпрома» опустились до отметки 135,77 рубля, а стоимость ценных бумаг банка ВТБ составила 78,29 рубля, что на 2,48% меньше по сравнению с предыдущими показателями.

Наибольшие потери понесли акции «Новатэка» и «Русала». Стоимость ценных бумаг первой компании упала на 4,58% и составила 1215,8 рубля, второй — снизилась на 5%, до 34,86 рубля. Бумаги «Яндекса» потеряли 3,74%, опустившись до 4245 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что саммит РФ и США на Аляске продлился 2 часа 45 минут. Путин и Трамп были довольны итогами встречи. По словам российского лидера, диалог получился конструктивным. В свою очередь, лидер США отметил, что ему удалось наладить контакт с Путиным, и во многих вопросах они нашли точку соприкосновения. Однако, говорить о подписании «сделки» еще очень рано.

