Путин заявил о стремлении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что почувствовал готовность российского лидера к поиску путей урегулирования.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампам сложились рабочие отношения, которые могут способствовать завершению конфликта на Украине. Об этом заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров 15 августа на Аляске.
«В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти — и чем быстрее, тем лучше, — до завершения конфликта на Украине», — поделился Путин.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Путина и лидером киевского режима Владимира Зеленского.
Американский лидер также упомянул о том, что почувствовал готовность Путина к поиску путей выхода из конфликта на Украине. Но теперь многое зависит от Зеленского. Президенту Незалежной он посоветовал заключить сделку. Однако допустил, что тот может отказать.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что встреча Путина и Трампа решила многие вопросы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 авг
- Трамп заявил, что стороны приступают к подготовке трехсторонней встречи
- 16 авг
- В погоне за миром: как шла подготовка за минуты до встречи Путина и Трампа
- 16 авг
- Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку
- 16 авг
- Трамп: Россия передала список из более тысячи украинских военнопленных
- 16 авг
- «Многие вопросы были решены»: Дмитриев о саммите Путина и Трампа
- 16 авг
- Трамп оценил саммит с Путиным на «10 из 10»
- 16 авг
- По следам эпохи русской Америки: Путин рассказал, что связывает истории стран
- 16 авг
- «Он молодец»: Трамп о рассказал Fох о разговоре с Лукашенко
- 16 авг
- «Подождите, это все?» — реакция мировых СМИ на завершение переговоров на Аляске
- 16 авг
- «Позволяет уверенно идти вместе»: Песков о переговорах Путина и Трампа
77%
Нашли ошибку?