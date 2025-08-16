Трамп рассказал европейским лидерам об итогах встречи с Путиным на Аляске

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

Глава США также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Трамп рассказал европейским лидерам об итогах встречи с Путиным на Аляске

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о том, как прошел его диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом проинформировала Европейская комиссия (ЕК).

«Президент Трамп провел телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, европейскими лидерами и генсеком НАТО», — говорится в заявлении ЕК.

О реакции западных политиков пока не сообщается. Однако известно, что Трамп уже позвонил лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому.

Главы государств провели встречу по формуле «три на три» минувшей ночью в городе Анкоридж. Лидеры вели беседу в закрытом формате. Их разговор продлился 2 часа 45 минут. Путин и Трамп обсудили вопросы, которые напрямую были связаны с урегулированием конфликта на Украине.

По итогу саммита Трамп отметил, что заключить «сделку» о мире сразу ему не удалось. Несмотря на это, он остался доволен прошедшей встречей и хотел бы продолжить диалог с Путиным. Глава России также позитивно оценил беседу с Трампом и пригласил его в Москву.

После саммита президент Америки посоветовал лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому как можно быстрее согласиться на мирное урегулирование конфликта. По мнению главы США, теперь все зависит именно от него.

Ранее 5-tv.ru писал, что помощник российского лидера Юрий Ушаков сделал заявление о следующей дате встречи Путина и Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:00
Расчет «Мста-С» уничтожил узел связи ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10:40
Трамп рассказал европейским лидерам об итогах встречи с Путиным на Аляске
10:23
«Совместный успех»: в Совфеде РФ оценили переговоры Путина и Трампа
10:12
Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным
10:05
В Китае открыли доступ к новым доказательствам военных преступлений Японии
10:00
Укрепрайон ВСУ накрыло огнем «Солнцепека». Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Линия перемены дат: главные тезисы пресс-конференции Путина и Трампа
«Это война Байдена»: Расмуссен о возможных дальнейших действиях Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс