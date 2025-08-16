Трамп рассказал европейским лидерам об итогах встречи с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о том, как прошел его диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом проинформировала Европейская комиссия (ЕК).

«Президент Трамп провел телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, европейскими лидерами и генсеком НАТО», — говорится в заявлении ЕК.

О реакции западных политиков пока не сообщается. Однако известно, что Трамп уже позвонил лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому.

Главы государств провели встречу по формуле «три на три» минувшей ночью в городе Анкоридж. Лидеры вели беседу в закрытом формате. Их разговор продлился 2 часа 45 минут. Путин и Трамп обсудили вопросы, которые напрямую были связаны с урегулированием конфликта на Украине.

По итогу саммита Трамп отметил, что заключить «сделку» о мире сразу ему не удалось. Несмотря на это, он остался доволен прошедшей встречей и хотел бы продолжить диалог с Путиным. Глава России также позитивно оценил беседу с Трампом и пригласил его в Москву.

После саммита президент Америки посоветовал лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому как можно быстрее согласиться на мирное урегулирование конфликта. По мнению главы США, теперь все зависит именно от него.

Ранее 5-tv.ru писал, что помощник российского лидера Юрий Ушаков сделал заявление о следующей дате встречи Путина и Трампа.

