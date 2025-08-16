Ждем до Рождества: Грэм* предположил сроки окончания украинского конфликта

Александра Якимчук
Фото: www.globallookpress.com/Alex Edelman

Американский сенатор ожидает трехсторонние переговоры лидеров РФ, США и Незалежной.

Украинский конфликт может завершиться до конца текущего года. Такое предположение выдвинул американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* на своей странице в социальных сетях.

«Если состоится трехсторонняя встреча между президентом Дональдом Трампом, Вдажимиром Зеленским и Владимиром Путиным, то я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что эта война закончится задолго до Рождества», — написал сенатор.

Если такая встреча не состоится, то американский лидер обеспечит для России и стран, которые покупают ее природные ресурсы, серьезные последствия, уверен Грэм.

Рождество в католических странах, к которым относятся и Соединенные Штаты, отмечают 25 декабря.

Владимир Путин принял участие в переговорах с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Беседа двух лидеров продлилась два часа и 45 минут. Одной из главных тем встречи был украинский конфликт. Главы двух государств назвали переговоры удачными, несмотря на то, что «сделки нет».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ушаков сделал заявление о следующей дате встречи Путина и Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — включен в список террористов и экстремистов в РФ.

