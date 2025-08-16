Пушков назвал саммит Путина и Трампа на Аляске поворотным событием

Сенатор отметил, что встреча лидеров прошла в конструктивном ключе и затронула вопросы мировой безопасности.
Фото: Reuters/Jeenah Moon
Саммит президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске может стать ключевым моментом в развитии отношений между двумя странами, а также в урегулировании украинского конфликта. Об этом 16 августа заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.
«Переговоры на Аляске имеют все шансы стать поворотным событием как в российско-американских отношениях, так и в разрешении украинского кризиса. Переговоры состоялись в конструктивном духе, о чем заявили обе стороны», — написал он в Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что встреча носила стратегический характер и была посвящена глобальным вопросам безопасности.
Пушков отметил, что американский лидер не случайно дал высокую оценку саммиту. По мнению парламентария, Дональд Трамп показал, что обсуждение отличалось содержательностью и высоким уровнем взаимопонимания между сторонами.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа в городе Анкоридж, расположенном на Аляске. Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента Российской Федерации по взаимодействию с иностранными государствами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил, что беседа между лидерами России и США прошла в доброжелательной и плодотворной атмосфере.
