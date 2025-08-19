Как сэкономить на аренде: советы риелтора по выбору квартиры

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

При съеме жилья важно учитывать сезонность.

«Чем дальше от МКАД, тем дешевле»: как сэкономить на аренде жилья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Риелтор Перескокова: квартиру выгоднее снимать зимой

Сэкономить на аренде жилья может помочь выбор квартиры с более простым ремонтом и не самым престижным расположением. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала эксперт по недвижимости, риелтор Наталья Перескокова.

«Сэкономить на аренде квартиры можно, если выбрать район, более отдаленный от центра. Также можно сэкономить, если снимать квартиру со скромным ремонтом», — отметила Перескокова.

По словам специалиста, например, если вы хотите снять квартиру в Москве, то лучше рассмотреть варианты подальше от станций метро и МЦД. Квартиры лучше искать поздней осенью, зимой или ранней весной, когда стоимость обычно снижается.

Риелтор также напомнила: очень важно не отдавать деньги за аренду до того, как вы своими глазами увидите жилье.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что снять дом или коттедж в деревне теперь стоит как минимум на 15% дороже, чем прошлым летом. Самые высокие цены — в Московской и Ленинградской областях.

