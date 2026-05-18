Пролезли под забором и исчезли: в Чехове ищут сбежавших из сада детей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 396 0

Они обошли воспитателей во время прогулки — к поискам подключили волонтеров и полицию.

Дети сбежали из сада в Чехове два мальчика что с ними детали

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Чехове из детского сада сбежали два пятилетних мальчика

В подмосковном Чехове развернулись поиски двух пятилетних мальчиков, которые сбежали с территории детского сада во время прогулки. Об этом сообщил Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Инцидент произошел днем 18 мая в дошкольном учреждении на улице Мира. В тот момент на площадке гуляли дети из средней и старшей групп, за которыми следили воспитатели.

По предварительным данным, двое друзей из средней группы незаметно отошли за веранду, после чего пролезли под ограждением между трубами. Позже сотрудники заметили примятую траву в месте, где дети выбрались наружу.

Пропажу мальчиков обнаружили спустя некоторое время. После этого воспитатели обратились в полицию и к волонтерам, начались активные поиски по городу.

Некоторые местные жители рассказали, что видели детей на улицах Чехова. Предположительно, мальчики могли попытаться самостоятельно добраться домой, однако по дороге потерялись.

Один из мальчиков худощавого телосложения, ростом около 120 сантиметров, с рыжими волосами и серо-голубыми глазами. В день исчезновения на нем были черная кепка, белая футболка, серые штаны и черные кроссовки.

Второй — среднего телосложения, рост около 120 сантиметров, темные волосы и карие глаза. Он был одет в синюю кепку, розовую футболку и темно-синие джинсы.

Для координации поисков в Чехове развернули штаб. Волонтеры просят местных жителей сообщать любую информацию о детях в экстренные службы или поисковикам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Особняк за сотни миллионов рублей: Билан продал дом на Новой Риге
19:00
Собянин: Москва создала инструмент повышения эффективности лучевой диагностики
18:57
Косвенный источник: врач рассказал, можно ли заразиться хантавирусом от домашних животных
18:51
«Ищем в пару мальчика»: Лера Кудрявцева похвасталась достижениями дочки
18:46
«Недооценивать Путина было ошибкой»: Меркель дала совет европейским политикам
18:45
Смартфон на зарядке: эксперты опровергли главные страхи пользователей

Сейчас читают

Астероиды размером с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей
«Крохотный львенок»: у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился ребенок
Почти плюс 30 и душные ночи: Москву накроет июльская жара
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео