Трамп: необходимо обсудить обмен территориями между РФ и Украиной

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 95 0

Американский лидер пояснил, что Россия согласилась принять гарантии безопасности.

Трамп: необходимо обсудить обмен территориями между РФ и Украиной

Фото: Reuters/Alexander Drago

Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо обсудить потенциальный обмен территориями. Об этом он рассказал в ходе встречи с европейскими лидерами в Белом доме.

«Саммит на Аляске укрепил мое убеждение, что мира на Украине можно достичь», — сказал Трамп.

Также американский лидер добавил, что при обсуждении вопроса будет учитываться текущая линия соприкосновения на месте боевых действий. Помимо этого, он выразил уверенность, что украинский глава Владимир Зеленский сумеет найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы урегулировать конфликт.

При этом американский лидер добавил, что Россия согласилась принять гарантии безопасности.

До этого в Вашингтоне состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского при участии европейских лидеров. Американский лидер заявил, что намерен созвониться с Путиным после дипломатического общения с главой киевского режима.

