Макрон выступил за участие Европы в урегулировании украинского конфликта

Рита Цветкова
Рита Цветкова 54 0

Президент Франции назвал встречу представителей США, Украины, РФ и Европы важной для безопасности всего континента.

Фото: Reuters/Alexander Drago

Французский лидер Эммануэль Макрон считает, что Европа должна участвовать в переговорах по украинскому конфликту. В ходе переговоров с представителями США и Украины он предложил обсуждать завершение спецоперации по защите Донбасса на четырехсторонней встрече.

«Идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить проблему. И, кстати, я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — сказал он.

Накануне в Белом доме состоялись переговоры президентов США и Украины — Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Беседа за закрытыми дверями продлилась около получаса, после чего главы двух стран перешли ко встрече с лидерами стран Евросоюза.

По итогам Трамп заявил, что оценивает мероприятия как «очень успешные». Он подчеркнул, что рассчитывает на достигнутые договоренности, которые должны в будущем привести к подключению России к переговорному процессу. Что же касается его общения с Зеленским, президент США считает необходимым обсуждение обмена территориями.

Ранее 5-tv.ru публиковал главные тезисы из заявлений Дональда Трампа по итогам диалога с главой киевского режима.

