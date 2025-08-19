Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме завершилась

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 68 0

Однако теперь дипломатическое общение может перейти в другой формат.

Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме завершилась

Фото: Reuters/Alexander Drago

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Встреча президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и с украинским главой Владимиром Зеленским завершилась. Об этом стало известно из сообщения телеканала CNN.

«Встреча президента Дональда Трампа с европейскими лидерами в Белом доме завершилась, но лидеры остаются в Белом доме, чтобы продолжить переговоры, возможно, в другом формате», — отметили в источнике.

В ходе переговоров Трамп высказался о перспективах разрешения украинского конфликта, а также подчеркивал, что необходимо начать обсуждение обмена территориями между Россией и Украиной.

До этого состоялись переговоры Трампа с Зеленским наедине. Лидеры общались примерно 30 минут. После этого глава Соединенных Штатов приостанавливал дипломатическое общение уже с лидерами стран Евросоюза (ЕС), чтобы позвонить президенту России Владимиру Путину.

Известно, что на встрече в Вашингтоне присутствовали глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также на нее прибыли премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс