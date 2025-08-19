Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме завершилась

Встреча президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и с украинским главой Владимиром Зеленским завершилась. Об этом стало известно из сообщения телеканала CNN.

«Встреча президента Дональда Трампа с европейскими лидерами в Белом доме завершилась, но лидеры остаются в Белом доме, чтобы продолжить переговоры, возможно, в другом формате», — отметили в источнике.

В ходе переговоров Трамп высказался о перспективах разрешения украинского конфликта, а также подчеркивал, что необходимо начать обсуждение обмена территориями между Россией и Украиной.

До этого состоялись переговоры Трампа с Зеленским наедине. Лидеры общались примерно 30 минут. После этого глава Соединенных Штатов приостанавливал дипломатическое общение уже с лидерами стран Евросоюза (ЕС), чтобы позвонить президенту России Владимиру Путину.

Известно, что на встрече в Вашингтоне присутствовали глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также на нее прибыли премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

