Европейские лидеры прокомментировали встречу с Трампом и Зеленским в Белом доме

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, главой киевского режима Владимиром Зеленским и другими лидерами стран Евросоюза (ЕС) в Белом доме заявил, что удалось договориться «о многом». Об этом стало известно из публикации CNN.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что ожидания от прошедшей встречи не только оправдались, но и превзошли задуманные. По его словам, предложение американского лидера о гарантиях безопасности для Украины закономерно, а также политик подчеркнул, что в них должна принять участие вся Европа.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Франции Эммануэль Макрон предложил обсуждать завершение украинского конфликта при участии Европы в ходе четырехсторонней встречи.

Сам Трамп после завершения встречи заявил, что оценивает мероприятие как «очень успешное». Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает на достигнутые договоренности, которые должны в будущем привести к привлечению России к переговорному процессу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.