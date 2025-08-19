Зеленский отменил интервью после переговоров с Трампом и лидерами ЕС

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Глава Незалежной решил сразу улететь из Вашингтона.

Зеленский отменил интервью после переговоров с Трампом и лидерами ЕС

Фото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

Глава Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами отказался от интервью телеканалу Fox News и решил покинуть Вашингтон. Об этом стало известно из сообщения ведущего телеканала.

До этого пресс-служба Белого дома передала информацию, что американский лидер, Зеленский и главы стран Евросоюза (ЕС) завершили переговоры.

Встреча Трампа с Зеленским прошла в Белом доме 18 августа. Переговоры велись за закрытыми дверями и продлились примерно 30 минут. После этого Зеленский и Трамп встретились с лидерами ЕС.

Во время дипломатического общения генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины для урегулирования конфликта. При этом Трамп подчеркнул, что Россия не против того, чтобы Украина получила гарантии безопасности.

Также Трамп высказался о необходимости обсуждения возможного обмена территориями для решения украинского конфликта. Американский лидер добавил, что во время такого обсуждения будет учитываться текущая линия соприкосновения на фронте.

