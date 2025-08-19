Размер средней пенсии в России превысил 25 тысяч рублей

Дарья Орлова
На статистику оказывает влияние возможность досрочно претендовать на выплаты.

РИА Новости: средняя пенсия по старости в России превысила 25 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Средняя пенсия по старости в России достигла 25 098 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы Социального фонда.

Размер пенсии у работающих пенсионеров составляет примерно 22,1 тысячи рублей, а у неработающих пенсионеров доход достигает 25,8 тысячи рублей.

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин подчеркнул, что определенные категории граждан имеют право на досрочный выход на пенсию, что влияет на общую статистику выплат.

Социальный фонд России (СФР) вправе списывать часть пенсионных выплат должников: до половины суммы при наличии долгов и до 70%, если речь идет об алиментах. При этом законом гарантируется, что у пенсионера должно оставаться не меньше прожиточного минимума.

Вместе с тем член Национального финансового совета Центробанка Сергей Гаврилов выступил с инициативой внедрить механизм компенсации пропущенных индексаций для работающих пенсионеров. По его мнению, такая мера позволит сократить разрыв между доходами пожилых людей, продолжающих трудиться, и тех, кто уже не работает.

