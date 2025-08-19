Кто последний: Зеленский оставался в Белом доме до темноты

Интервью главы киевского режима телеканалу Fox News отменили без объяснения причин.

Зеленский покинул Белый дом после всех европейских лидеров

Хотя официальные лица в Вашингтоне и европейские гости настаивают, что встреча прошла строго по плану, вопросов становится все больше.

Зеленский покинул Белый дом последним, спустя часы после того, как уехали остальные лидеры. А его эксклюзивное интервью телеканалу Fox News внезапно отменили. Без объяснения причин. Корреспондент «Известий» Никита Кулюхин до последнего ждал появления главы киевского режима перед камерами, чтобы задать свой вопрос. Но Зеленский ограничился лишь кратким пресс-подходом.

«Журналисты со всего мира ждали до темноты главного вашингтонского гостя, но Зеленский покинул Белый дом последним. Лидеры Европы рано уехали, поторопились оставить Белый дом. Премьер Британии и президент Франции покинули первыми, потом канцлер Германии и лидеры Италии, Евросоюза, НАТО. И президент Финляндии, Александр Стубб», — рассказал корреспондент.

