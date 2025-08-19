В эфире британского ТВ произошло то, что еще несколько дней назад казалось просто невозможным. Гость телеканала Sky News, военный эксперт, на фоне исторической карты привел аргументы, подтверждающие обоснованность позиции России по Крыму. Что, кстати, органично переплетается с первым же опубликованным фото встречи в Белом доме. На нем Трамп и Зеленский стоят у карты Украины, видимо, обсуждая договоренности саммита на Аляске.

И теперь британские зрители слышат то, что полностью перечеркивает все предыдущие заявления официального Лондона.

«В 1954 году Хрущев передал Крым Украине, в основном по административным соображениям, когда Украина фактически была просто областью в составе Советского Именно поэтому в 2014 году, спустя два десятилетия после распада СССР, когда Украина все активнее начала смотреть на Запад в поисках экономической поддержки и НАТО стало появляться в повестке, Россия вернула Крым», — рассказал британский военный аналитик, вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл.

