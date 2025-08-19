Сюрприз для президента: Трамп и Зеленский обменялись презентами на переговорах

Александра Якимчук
Лидеру США передали подарок от боевика ВСУ.

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Зеленский передал Трампу подарок от боевика ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский передал президенту США Дональду Трампу подарок от боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в офисе президента Украины.

Зеленский преподнес лидеру Соединенных Штатов клюшку для игры в гольф, которую просил передать боевик ВСУ Константин Картавцев.

СМИ уточнило, что боевик записал главе Белого дома видео, где просил Трампа помочь завершить конфликт «справедливым и длительным миром».

Известно, что Картавцев принимал участие в боевых действиях против России в первые месяцы вооруженного конфликта на Украине. Потом он потерял ногу и проходил реабилитацию, частью которой и была игра в гольф.

Президент США презент принял и записал ответное видеообращение с благодарностью за спортивный инвентарь.

Зеленский также не остался без подарка. Глава Штатов преподнес ему символические ключи от Белого дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский не исключил обмен территориями с Россией на переговорах с Трампом.

