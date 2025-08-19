Сюрприз для президента: Трамп и Зеленский обменялись презентами на переговорах

Зеленский передал Трампу подарок от боевика ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский передал президенту США Дональду Трампу подарок от боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в офисе президента Украины.

Зеленский преподнес лидеру Соединенных Штатов клюшку для игры в гольф, которую просил передать боевик ВСУ Константин Картавцев.

СМИ уточнило, что боевик записал главе Белого дома видео, где просил Трампа помочь завершить конфликт «справедливым и длительным миром».

Известно, что Картавцев принимал участие в боевых действиях против России в первые месяцы вооруженного конфликта на Украине. Потом он потерял ногу и проходил реабилитацию, частью которой и была игра в гольф.

Президент США презент принял и записал ответное видеообращение с благодарностью за спортивный инвентарь.

Зеленский также не остался без подарка. Глава Штатов преподнес ему символические ключи от Белого дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский не исключил обмен территориями с Россией на переговорах с Трампом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX