Сюрприз для президента: Трамп и Зеленский обменялись презентами на переговорах

Глава киевского режима Владимир Зеленский передал президенту США Дональду Трампу подарок от боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в офисе президента Украины.
Зеленский преподнес лидеру Соединенных Штатов клюшку для игры в гольф, которую просил передать боевик ВСУ Константин Картавцев.
СМИ уточнило, что боевик записал главе Белого дома видео, где просил Трампа помочь завершить конфликт «справедливым и длительным миром».
Известно, что Картавцев принимал участие в боевых действиях против России в первые месяцы вооруженного конфликта на Украине. Потом он потерял ногу и проходил реабилитацию, частью которой и была игра в гольф.
Президент США презент принял и записал ответное видеообращение с благодарностью за спортивный инвентарь.
Зеленский также не остался без подарка. Глава Штатов преподнес ему символические ключи от Белого дома.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский не исключил обмен территориями с Россией на переговорах с Трампом.
