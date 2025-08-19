Отравленное прошлое: ФСБ опубликовала данные о японской «фабрике смерти»

ФСБ опубликовала данные о японской «фабрике смерти»

Новые шокирующие подробности о работе японской «фабрики смерти» сегодня опубликовала ФСБ. В документах — страшные детали испытаний биологического оружия. В секретных лабораториях, которые располагались совсем недалеко от нашей границы, фактически в промышленных масштабах производили сибирскую язву, брюшной тиф, холеру и чуму.

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев — о том, какую операцию японская армия готовила против Советского Союза. И как наш солдат спас весь мир от заражения.

Китайские туристы увлеченно разглядывают в музее экспозицию, посвященную советско-японской войне. Но потом выясняется: события тех лет все-таки подзабыты. Название «Отряд 731» уже не вселяет ужас в молодых жителей Поднебесной.

Уже сегодня эти молодые люди смогут освежить свои знания. На сайт ФСБ России выложили новые документы, как о зверствах военных преступников, так и о том, что императорская Япония готовила бактериологическую атаку против Советского Союза.

«Несколько сот китайцев выводились в поле, а потом по ним стреляли из орудий снарядами, начиненными бактериями, сибирской язвы или холеры. Спустя некоторое время собирали трупы и подсчитывали процент заражаемости», — рассказывал врач, японский военнопленный Като Цунэнори.

«Отряд 731» — спецподразделение японской армии, про которое снято множество фильмов и написано немало статей. Здесь ставили чудовищные опыты над живыми людьми. Вскрывали заживо, буквально разрезая человека на куски, морили инфекциями, голодом и холодом. Настоящую «фабрику смерти» японцы открыли буквально на пороге Советского Союза, в оккупированной Манчжурии. И как теперь выясняется, это было сделано не случайно. Половина опытов по созданию бактериологического оружия была направлена именно против СССР.

«Совершались диверсионные вылазки на советскую территорию, пограничные реки. В 1945 году именно советский солдат и офицер спас мир, можно сказать, от бактериологического истребления», — рассказал доктор исторических наук, профессор института стран Востока Анатолий Кошкин.

Зимой 1948 года следователями Управления МГБ по Читинской области в одном из лагерей военнопленных был выявлен врач, майор медицинской службы Като Цунэнори, принимавший участие разработках этого оружия. Он-то и рассказал, как на китайских гражданах, которых палачи в шутку называли «бревнами», проводили чудовищные эксперименты.

«Проводились опыты на близнецах — если заразить одного, будет ли другой чувствовать то же самое, проводились опыты с газовой гангреной», — рассказал ведущий эксперт национального центра исторической памяти при президенте РФ Дмитрий Суржик.

Первое боевое применение заразы из японских лабораторий было сделано еще в 1939 году во время событий на Халхин-Голе. Специальный отряд смертников заразил окрестности озера бактериями брюшного тифа. Особого эффекта это не принесло. Но японцы не оставили надежд победить весь мир с помощью микроорганизмов. Ставили эксперименты вплоть до конца войны. И поэтому операция СССР против Квантунской армии была не столько добиванием врага, сколько суровой необходимостью.

Советско-японская война 1945 года, конечно, теряется на фоне всех тех событий, которые происходили в середине XX века, но она имеет первостепенное значение для безопасности восточных рубежей нашей Родины. Потому что Квантунская армия в Манчжурии — на тот момент это был очень серьезный и опасный сосед. Который не собирался перевоспитываться.

Некоторые люди, которые точно знают, что именно изобретали против СССР, живы до сих пор. Хидэо Симидзу 94 года. Он был участником «Отряда 731» и теперь говорит: очень сожалеет, что проводил смертельные опыты на людях. Он даже посетил музей в Китае, созданный на месте «фабрики смерти».

Среди нескольких тысяч убитых палачами «Отряда 731» есть не только китайцы, но и русские эмигранты из Харбина, которых подозревали в связях с советской разведкой. А самая пронзительная история связана с молодой женщиной по имени Мария Иванова и ее четырехлетней дочерью. Их задушили в стеклянной газовой камере, дотошно фиксируя симптомы отравления и наступление смерти.

Некоторые вдохновители этого эксперимента все же понесли наказание на суде в Хабаровске в 1949 году. Среди 12 подсудимых был и врач Като Цунэнори. Он получил от советского правосудия 25 лет лагерей.

