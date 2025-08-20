Никогда не занимайтесь самолечением: как безопасно избавиться от натоптышей

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 62 0

Бороться надо с причиной, а не следствием.

Никогда не занимайтесь самолечением: ортопед дал советы по лечению натоптышей

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Глава Ассоциации «Лига педиатрии» Чижевская: образования на стопах очень опасны

Мозоли и натоптыши на стопах доставляют сильное неудобство, особенно в летний период. Они возникают при ношении открытой обуви. Об этом заявила директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига педиатрии» Ольга Чижевская в беседе с aif.ru.

«С одной стороны, благодаря такой защитной реакции кожа пытается уберечь мягкие ткани от повреждений. Но с другой, если уплотнение появляется на одном и том же месте снова и снова, и приносит дискомфорт, стоит обратить внимание на здоровье стоп. Если не решать проблему — она будет нарастать: боль вынудит поменять походку, неправильно ставить ногу, из-за чего появится дополнительная нагрузка на суставы, спину. Иногда даже по этой причине нарушается прикус», — сообщает издание.

Врачи обращают внимание, что пациенты часто путают натоптыши с подошвенной бородавкой. Отличить их можно по внешним признакам: бородавка обычно имеет черные точки внутри (это тромбированные капилляры), а мозоль — белый или желтоватый центр.

Специалисты обращают внимание и на то, что лечение данных новообразований различается. Бородавка провоцируется вирусом и требует соответствующей терапии, мозоли и натоптыши же формируются при постоянном давлении на кожу и требуют снижении нагрузки и коррекции биомеханики.

«Золотое правило — никогда не занимайтесь самолечением и не экспериментируйте с агрессивными средствами. Поймите, что проблема не исчезнет, пока сохраняется источник давления. Поэтому бороться надо с причиной, а не следствием» — советуют aif.ru.

