Путин призвал уделять особое внимание семьям бойцов СВО

|
Элина Битюцкая
Президент подчеркнул важность личной заботы о близких военнослужащих.

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном заявил о необходимости уделять особое внимание семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, в том числе погибших. Он подчеркнул, что речь идет о людях, которые отдали жизнь за Родину.

Глава государства отметил, что поддержка таких семей должна быть не формальной, а личной. По его словам, чиновники и представители власти обязаны проявлять заботу и внимание к близким военнослужащих, которые понесли невосполнимую утрату.

«Вы сказали про тех людей, которые жизнь отдали за Отечество. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должны этому уделять», — подчеркнул Путин, обращаясь к Гольдштейну.

Ранее президент неоднократно заявлял о необходимости всесторонней поддержки участников спецоперации и их родственников. По его словам, речь идет как о финансовой помощи, так и о создании условий для достойной жизни и воспитания детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Россия не приемлет размещение военных НАТО на территории Украины.

