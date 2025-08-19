Путин призвал уделять особое внимание семьям бойцов СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном заявил о необходимости уделять особое внимание семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, в том числе погибших. Он подчеркнул, что речь идет о людях, которые отдали жизнь за Родину.

Глава государства отметил, что поддержка таких семей должна быть не формальной, а личной. По его словам, чиновники и представители власти обязаны проявлять заботу и внимание к близким военнослужащих, которые понесли невосполнимую утрату.

«Вы сказали про тех людей, которые жизнь отдали за Отечество. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должны этому уделять», — подчеркнул Путин, обращаясь к Гольдштейну.

Ранее президент неоднократно заявлял о необходимости всесторонней поддержки участников спецоперации и их родственников. По его словам, речь идет как о финансовой помощи, так и о создании условий для достойной жизни и воспитания детей.

