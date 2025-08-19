В России отдельным категориям бюджетников повысят оклады с октября

Диана Кулманакова
Мера направлена на сохранение уровня оплаты труда на фоне роста цен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В России с 1 октября будет увеличен размер окладов для отдельных категорий работников, финансируемых из федерального бюджета. Об этом в беседе с ТАСС сообщил депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин.

По его словам, повышение составит 7,6% от текущего должностного оклада и коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, в том числе здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, науки, архивных учреждений, а также гражданского персонала, проходящего службу в воинских частях.

При этом повышение не распространяется на работников региональных и муниципальных учреждений, которые могут получить индексацию по решению органов власти субъектов или местного самоуправления. Также оно не касается работников частных организаций, где пересмотр окладов зависит от внутренних правил и коллективных договоров.

Кроме того, по словам Говырина, Минобороны России предложило увеличить денежное довольствие военнослужащих на тот же процент — 7,6%. На данный момент принят официальный уровень индексации 4,5%, а проект нового повышения еще проходит согласование.

Механизм индексации официально направлен на компенсацию инфляционных потерь, зарегистрированных в 2025 году. Мера направлена на сохранение уровня оплаты труда в бюджетной сфере на фоне роста потребительских цен.

