«Никто не упомянул»: Лавров отметил незаинтересованность Европы в безопасности РФ

Лавров: европейские лидеры не заинтересованы в безопасности РФ

Никого из европейских лидеров не волнует вопрос безопасности России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Когда в Вашингтоне эти делегаты говорили о том, что обязательно надо начинать с выработки гарантий безопасности Украины, но и в то же время гарантий безопасности Европы, об этом Стармер, английский премьер, говорил, многие другие, никто ни разу не упомянул безопасность России», — сказал он.

По мнению главы российского МИД, в подходе Европы к урегулированию украинского конфликта сквозит высокомерие. Впрочем, этот случай не исключителен — западные лидеры также относятся к международному праву, а обещания дают лживо, закрепляя на бумаге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что команда Трампа искренне хочет добиться результата по Украине. В этом Лавров убедился в ходе саммита на Аляске. Президент США Дональд Трамп позднее заявлял, что остался доволен переговорами и считает, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла хорошо.

