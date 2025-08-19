Лавров: конфликт на Украине должен быть урегулирован раз и навсегда

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп пришли к соглашению в вопросе о том, что конфликт на Украине должен быть завершен раз и навсегда. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД считает, что США не преследуют цели подготовить Украину к боевым действиям в период мира, «как это было после Минских соглашений». Главное — сделать так, чтобы кризис никогда больше не повторился.

«А именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился и чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства», — сказал Лавров.

Ночной телефонный разговор Путина и Трампа в очередной раз подтвердил это восприятие ситуации.

