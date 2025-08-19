Лавров: РФ готова к переговорам с Украиной в любом формате

Россия открыта к любым переговорным форматам по Украине: и к двусторонним, и к трехсторонним. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы не отказываемся ни от каких форм работы — ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.) об этом неоднократно говорил», — сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что приоритетом России при любом раскладе останется осознанный подход к переговорам. Пустые разговоры, цель которых — «снять пропагандистскую пенку», Москву не интересуют. Другое дело — экспертный уровень подхода, который способен стать отправной точкой для следующих саммитов.

Ведется поиск места, в котором пройдет встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Трамп отметил, что действия американской стороны непрерывно согласовываются с РФ и Украиной.

