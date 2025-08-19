Лавров: РФ готова к переговорам с Украиной в любом формате

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 86 0

Неважно, какая будет встреча — двусторонняя или трехсторонняя.

Лавров указал на согласие РФ на переговоры по Украине в любом формате

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия открыта к любым переговорным форматам по Украине: и к двусторонним, и к трехсторонним. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы не отказываемся ни от каких форм работы — ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.) об этом неоднократно говорил», — сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что приоритетом России при любом раскладе останется осознанный подход к переговорам. Пустые разговоры, цель которых — «снять пропагандистскую пенку», Москву не интересуют. Другое дело — экспертный уровень подхода, который способен стать отправной точкой для следующих саммитов.

Ведется поиск места, в котором пройдет встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Трамп отметил, что действия американской стороны непрерывно согласовываются с РФ и Украиной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ради мирного урегулирования США готовы отложить антироссийские санкции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс