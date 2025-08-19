Пользы не будет: от каких продуктов стоит отказаться во время приема антибиотиков

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 44 0

Определенная еда может повысить риск побочных эффектов.

Названы продукты, которые не стоит есть, принимая антибиотики

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Педиатр Исрафилова: при приеме антибиотиков лучше исключить молочку и соки

Антибиотики помогают справляться с бактериальными инфекциями, однако их эффективность может снижаться при сочетании с определенными продуктами. Некоторые из них способны влиять на усвоение препаратов или усиливать их побочные эффекты. Об этом рассказала в беседе с Газета.ру детский педиатр Айгюль Исрафилова.

По словам специалиста, во время лечения антибиотиками стоит отказаться от молочных продуктов, алкоголя, кислых фруктов и соков, а также пищи с высоким содержанием сахара и клетчатки.

«Кальций, содержащийся в молоке, йогурте и сыре, может связываться с некоторыми антибиотиками (например, тетрациклинами и фторхинолонами), уменьшая их всасывание и тем самым снижая их эффективность», — объяснила Исрафилова.

Она отметила, что алкоголь способен усиливать побочные эффекты препаратов, такие как тошнота, рвота, расстройства пищеварения, головокружение и сонливость. Дополнительно он повышает нагрузку на печень, что снижает сопротивляемость организма во время болезни.

«Кислые фрукты, такие как грейпфрут, апельсины, лимоны и их соки, могут замедлять расщепление некоторых антибиотиков, приводя к повышению их концентрации в крови и увеличению риска побочных эффектов», — добавила врач.

Также рекомендуется избегать продуктов с высоким содержанием сахара, включая бананы, виноград, финики и курагу. По словам Исрафиловой, сахар способствует росту нежелательных бактерий и грибков в кишечнике, что может усугубить дисбактериоз, нередко возникающий на фоне приема антибиотиков.

Не стоит злоупотреблять и продуктами, богатыми клетчаткой, поскольку они ускоряют выведение антибиотиков из организма и снижают их эффективность.

«Всегда следуйте инструкциям врача, соблюдая дозировки и кратность приема назначенного препарата и внимательно читайте инструкцию к лекарству. Уточните у врача или фармацевта, какие продукты следует избегать при приеме назначенного конкретно вам антибиотика. После окончания курса антибиотиков рекомендуется восстановить микрофлору кишечника с помощью про- и пребиотиков. Соблюдение этих простых правил поможет вам получить максимальную пользу от лечения антибиотиками и избежать нежелательных побочных эффектов», — посоветовала специалист.

