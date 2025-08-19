Собянин объявил о начале строительства станции метро «Гольяново»

Айшат Татаева
Айшат Татаева 42 0

Сейчас в столице готовят все для начала работы двух тоннелепроходческих комплексов.

Собянин объявил о начале строительства станции метро «Гольяново»

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

На пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц начали строить станцию «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Метро станет ближе для 230 тысяч москвичей. Многие смогут добираться до него пешком. Разгрузятся Щелковское шоссе и станция метро „Щелковская“. Время поездок на городском транспорте сократится минимум на 15–20 минут», — написал Мэр Москвы.

По проекту станция «Гольяново» — конечная, с двумя подземными вестибюлями. Ее интегрируют в окружающую застройку на Уссурийской улице и создадут таким образом новое общественное пространство.

Сейчас в столице готовят все для начала работы двух тоннелепроходческих комплексов. Первый щит на участке «Щелковская» — «Гольяново» должен пойти уже в ноябре, второй — чуть позже.

