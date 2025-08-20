Блогер Карина Кросс: люди со здоровой психикой не хотят быть популярными

Главное испытание для известных людей — постоянное внимание и комментарии посторонних. Такое мнение 5-tv.ru высказала блогер Карина Кросс на дне рождения певицы Екатерины Иванчиковой, более известной как Катя IOWA.

По словам блогера, работа медийного человека требует постоянной собранности — даже в моменты личных проблем.

«Это не такая легкая работа, как многим кажется, что вот медийный человек — это легко. Наверное, с точки зрения каких-то физических нагрузок, возможно, да, это легко. Но с психологической точки зрения нужно иметь, ну вот когда у тебя, допустим, случается какое-то горе или случается какая-то конфликтная ситуация в семье, а ты должен выйти и улыбаться. И никто не должен почувствовать», — призналась Карина.

Кросс отметила, что труднее всего переносить давление со стороны общества.

«Сложно переносить то, что о тебе может сказать кто угодно, что угодно и что хочет», — добавила блогер.

Она добавила, что популярность редко приносит внутреннее спокойствие.

«Как мне сказал один очень популярный взрослый человек, люди со здоровой психикой не хотят быть популярными», — призналась Карина.

При этом блогер уверена: сегодня блогером может быть каждый, а все, что человек выкладывает в сеть, становится достоянием общественности.

