Слава — это испытание: Карина Кросс рассказала о темной стороне популярности

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 99 0

По ее мнению, человек со здоровой психикой не захочет стать блогером.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Карина Кросс: люди со здоровой психикой не хотят быть популярными

Главное испытание для известных людей — постоянное внимание и комментарии посторонних. Такое мнение 5-tv.ru высказала блогер Карина Кросс на дне рождения певицы Екатерины Иванчиковой, более известной как Катя IOWA.

По словам блогера, работа медийного человека требует постоянной собранности — даже в моменты личных проблем.

«Это не такая легкая работа, как многим кажется, что вот медийный человек — это легко. Наверное, с точки зрения каких-то физических нагрузок, возможно, да, это легко. Но с психологической точки зрения нужно иметь, ну вот когда у тебя, допустим, случается какое-то горе или случается какая-то конфликтная ситуация в семье, а ты должен выйти и улыбаться. И никто не должен почувствовать», — призналась Карина.

Кросс отметила, что труднее всего переносить давление со стороны общества.

«Сложно переносить то, что о тебе может сказать кто угодно, что угодно и что хочет», — добавила блогер.

Она добавила, что популярность редко приносит внутреннее спокойствие.

«Как мне сказал один очень популярный взрослый человек, люди со здоровой психикой не хотят быть популярными», — призналась Карина.

При этом блогер уверена: сегодня блогером может быть каждый, а все, что человек выкладывает в сеть, становится достоянием общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что вокалистка группы IOWA организовала выставку своих творческих работ и картин, написанных ее сыном.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд
19:12
Южный речной вокзал приглашает горожан на научный фестиваль «Дело техники»

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс