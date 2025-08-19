Глава МИД Бразилии поддержал работу РФ и США по конфликту на Украине

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Он выразил одобрение шагам, которые страны предприняли для его урегулирования.

Глава МИД Бразилии поддержал работу РФ и США по конфликту на Украине

Фото: kremlin.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава бразильского министерства иностранных дел Мауро Виейра в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым поддержал совместную работу РФ и США по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве России.

«Мауро Виейра выразил поддержку совместной работы Москвы и Вашингтона по формированию необходимых условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — говорится в публикации.

Кроме этого, Лавров и Виейра смогли обсудить тему взаимодействия России и Бразилии в рамках объединения БРИКС. Главы дипведомств также подтвердили общий настрой на укрепление двухсторонних связей, в том числе касающихся Нового банка развития, ООН и других международных площадок.

Министры затронули и отдельные темы российско-бразильской повестки, а также график намечаемых контактов до конца этого года.

На данный момент президент России Владимир Путин проводит ряд международных телефонных разговоров с лидерами зарубежных государств по итогам саммита с американским президентом Дональдом Трампом, который прошел на Аляске 15 августа. В том числе российский лидер переговорил с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Тот в свою очередь заверил, что Бразилия поддержит все усилия, которые смогут привести к разрешению конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что конфликт на Украине должен быть урегулирован раз и навсегда. Такое мнение высказал Сергей Лавров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд
19:12
Южный речной вокзал приглашает горожан на научный фестиваль «Дело техники»

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс