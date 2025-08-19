Красота требует жертв: MIA BOYKA едва не упала в обморок от ужаса у косметолога

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 58 0

Певица обзавелась еще одним страхом.

«Мне от страха стало плохо»: Mia Boyka чуть не упала в обморок у косметолога

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

MIA BOYKA едва не упала в обморок у косметолога

Певица MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко) побывала в косметологическом кабинете и едва не упала в обморок от страха. В ужас исполнительницу привело не потенциального неудачного вмешательство, а инструмент врача. Об этом девушка рассказала в своем Telegram-канале.

«Была у косметолога! Она залезла мне в лицо длиннющей канюлей. Кто знает, что такое канюля? (В косметологии канюлей называют видоизмененную тонкую иглу с тупым наконечником. — Прим. ред.). Мне от страха стало плохо, меня тошнить начало. Она принесла мне нашатырь, чай с сахаром, конфету. Испугалась, что я в обморок навернусь. В общем я больше испугалась, чем было больно», — поделилась артистка.

MIA BOYKA призналась, что отныне канюли стали ее самым главным страхом. Однако в комментариях фанаты певицы начали убеждать ее в том, что косметологи ей не нужны, ведь она и без процедур все еще молода и красива.

Исполнительница утверждает, что не обращалась к пластическим хирургам для внешних изменений, так как считает такие вмешательства вредными для здоровья. По ее словам, она лишь увеличивала губы с помощь филлеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что MIA BOYKA рассказала о примирении с Люсей Чеботиной после полутора лет молчания.

