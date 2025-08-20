«Главный ориентир»: Певица Miravi о традиционных ценностях в своем творчестве

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 54 0

Значительное место в жизни знаменитости занимает религия и любовь к семье и Родине.

Певица Miravi объяснила обращение к традиционным ценностям в своем творчестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Певица Miravi объяснила обращение к традиционным ценностям в своем творчестве

Исполнительница Miravi, настоящее имя которой Владимира Шпигарь, пояснила, почему решила обратиться к традиционным ценностям в своих треках. Об этом она рассказала в беседе с Газета.ру.

По словам знаменитости, к этому она пришла, поскольку в ее жизни значительное место занимает религия, которую она исповедует, а также для нее важны родственные связи. Помимо этого, Шпигарь уделяет особое внимание теме Отечества, что и хочет отразить в композициях.

«Для меня традиционные ценности — это, в первую очередь, наша вера, православная вера, вера в Бога. Во-вторых — семья как основа общества. И, конечно, любовь к Родине. Эти три составляющие — та база, которую наши предки передавали нам из поколения в поколение», — подчеркнула она.

Однако те ценности, которые считает нужным подсвечивать певица, по ее мнению, в отдельный период пытались вовсе исключить из повестки.

«К сожалению, долгое время многое из этого пытались искоренить: нашу веру, наши традиции, возможность открыто исповедовать духовные ценности. Я знаю это и на личном примере: моей маме в детстве было запрещено посещать храм. Но именно благодаря маме я выросла в среде, где вера, духовность и любовь к родным корням были главным ориентиром», — пояснила Miravi.

Артистка добавила, что ее мама воспитывала вместе с братьями и сестрами в православной традиции. Родительница привила ей любовь к старинным песням и к казачьему наследию.

В детские годы исполнительница пробовала создавать песни в разных жанрах, но осознала, что полностью ее внутреннее состояние отражает лишь «вера, любовь и настоящие ценности».

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Елена Джая отметила вклад музыканта Виктора Цоя в культуру России.

