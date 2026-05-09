Путин: именно советский народ спас весь мир от нацизма

Именно советский народ спас весь мир от нацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе речи на Параде Победы в Москве.

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений», — сказал российский лидер.

Советский народ нес колоссальные потери во имя свободы и достоинства народов Европы, а также «стал воплощением мужества и благородства, стойкости, человечности и увенчал себя великой славой грандиозной Победы», — добавил Путин.

В этом году отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Парад на Красной площади начался в 10:00 по московскому времени. В нем примут участие представители высших военных учебных заведений и различных родов войск Вооруженных сил России.

В связим с оперативной обстановкой воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов не будут участвовать в параде. Не будет и демонстрации военной техники.

