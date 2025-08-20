Десять стран Европы готовы направить войска на Украину

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 79 0

Среди них Великобритания и Франция.

Bloomberg: 10 стран Европы хотят отправить войска на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Spc. Elizabeth MacPherson

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Десять европейских государств, включая Великобританию и Францию, ведут переговоры о возможности размещения своих военных сил на территории Украины в рамках разработки гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Около 10 стран готовы направить свои войска на (Украину — Прим. Ред.)», — сказано в публикации.

По предварительной договоренности, первым этапом обеспечения безопасности станет обучение украинских военнослужащих.

Британия и Франция рассматривают данную инициативу с марта текущего года. Во вторник на повестке дня оказался вопрос о направлении на Украину британских и французских военных подразделений.

Обсуждались детали численности контингента и места его дислокации. По информации источников, речь идет о формировании «многонациональной группы», основу которой составят европейские военнослужащие. Их планируют разместить на украинской территории, но на значительном удалении от линии боевых действий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания проявляют намерение отправить свои военные подразделения на Украину. При этом он подчеркнул, что в период его президентства американские солдаты на украинской территории размещаться не будут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:39
«Большая проблема»: путь до застрявшей на пике Победы туристки займет до трех дней
20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс