Захарова: карта Украины в Белом доме — оплеуха для Зеленского

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Вашингтон надеялся «магическим образом» отрезвить главу киевского режима.

Захарова рассказала о смысле карты Украины в Белом доме во время визита Зеленско

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Выставленная в Белом доме карта Украины — оплеуха для киевского режима. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Во время переговоров американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского перед участниками была выставлена карта Украины. По мнению Захаровой, этот жест должен был показать главе киевского режима, кого он прикрывает, и кто прикрывается им, а также объем «потерь во всех смыслах».

«Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство. Всех тех, кто несколько лет в отрыве от истории, в отрыве от географии, в отрыве от реальности талдычил по поводу поля боя, где все должно решиться, не понимая, о чем они говорят», — сказала представитель МИД.

Она предположила, что Вашингтон надеялся «магическим образом» отрезвить Зеленского. Конечно, ожидания напрасны — Захарова отметила, что достучаться до украинского лидера «будет очень сложно кому бы то ни было».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова ответила Стуббу на сравнение Украины с Финляндией в 1944 году.

