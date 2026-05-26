В России подешевели шоколадные конфеты и сливочное масло

Экономист Абрамов: шоколадные конфеты в РФ подешевели более чем на 14% за неделю

В российских магазинах заметно подешевели конфеты «Мишка косолапый» и сливочное масло «Домик в деревне». Об этом в беседе с изданием Газета.ру заявил создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института психолого-экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Александр Абрамов.

Как уточнил эксперт, стоимость этих продуктов снизилась в период с 16 по 23 мая. По его словам, «Мишка косолапый» подешевел на 14,3%, а «Домик в деревне» 72,5% жирности — на 2,7%. При этом цены на бананы за тот же промежуток времени выросли на 11,5%. Стоимость остальных товаров не изменились, уточнил Абрамов.

Согласно Индексу Мишек, за год подорожали детский мармелад, молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности, яйца «Окские», сельдь «Матиас» и белый хлеб. Наряду с этим подешевели морковь, чай «Акбар», апельсиновый сок J7 и плавленый сыр «Фетакса».

Индекс Мишек (индекс потребительской корзины) — неофициальный показатель, который используют для отслеживания изменений цен на популярные товары в супермаркетах.

Ранее HR-консультант Галина Бобкова рассказала, кто в России станет богаче в 2026 году. По ее словам, значительный рост заработанных плат может произойти в первую очередь у дефицитных специалистов. Речь о строительной сфере, промышленном производстве и транспортной отрасли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.