Мотоциклистам предложили разрешить выезд на выделенные полосы
Такую же возможность рассмотрят для электровелосипедов.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мотоциклистов могут пустить на выделенные полосы. В Правительстве готовят поправки в административный кодекс. Об этом заявил глава Минтранса.
По его словам, помимо байкеров, рассмотрят возможность разрешить движение по выделенной полосе электровелосипедам. При этом он подчеркнул: приоритет — это безопасность движения, и решение будут принимать взвешенно.
Так, только в апреле Госдума отклонила подобный законопроект. Депутаты сослались на то, что статья в первую очередь определяет транспорт, который имеет преимущество, например, общественный или экстренных служб. Добавить туда байкеров — значит освободить их от ответственности, например, за непропуск скорой помощи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили признать каршеринг отдельным видом транспорта. С такой просьбой в Минтранс обратился крупнейший оператор краткосрочной аренды автомобилей. Сейчас услугами каршеринга пользуются всего 3% жителей страны, но количество клиентов неуклонно растет, а вместе с ними и проблемы на дорогах.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
64%
Нашли ошибку?