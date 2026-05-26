Мотоциклистам предложили разрешить выезд на выделенные полосы

Мотоциклистов могут пустить на выделенные полосы. В Правительстве готовят поправки в административный кодекс. Об этом заявил глава Минтранса.

По его словам, помимо байкеров, рассмотрят возможность разрешить движение по выделенной полосе электровелосипедам. При этом он подчеркнул: приоритет — это безопасность движения, и решение будут принимать взвешенно.

Так, только в апреле Госдума отклонила подобный законопроект. Депутаты сослались на то, что статья в первую очередь определяет транспорт, который имеет преимущество, например, общественный или экстренных служб. Добавить туда байкеров — значит освободить их от ответственности, например, за непропуск скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили признать каршеринг отдельным видом транспорта.

