Мотоциклистам предложили разрешить выезд на выделенные полосы

Такую же возможность рассмотрят для электровелосипедов.

Мотоциклистов могут пустить на выделенные полосы. В Правительстве готовят поправки в административный кодекс. Об этом заявил глава Минтранса.

По его словам, помимо байкеров, рассмотрят возможность разрешить движение по выделенной полосе электровелосипедам. При этом он подчеркнул: приоритет — это безопасность движения, и решение будут принимать взвешенно.

Так, только в апреле Госдума отклонила подобный законопроект. Депутаты сослались на то, что статья в первую очередь определяет транспорт, который имеет преимущество, например, общественный или экстренных служб. Добавить туда байкеров — значит освободить их от ответственности, например, за непропуск скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили признать каршеринг отдельным видом транспорта. С такой просьбой в Минтранс обратился крупнейший оператор краткосрочной аренды автомобилей. Сейчас услугами каршеринга пользуются всего 3% жителей страны, но количество клиентов неуклонно растет, а вместе с ними и проблемы на дорогах.

Мотоциклистам предложили разрешить выезд на выделенные полосы
