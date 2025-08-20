Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 71 0

Об этом сообщил сайт Нижегородского государственного академического театра кукол.

! умерла заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина

Фото: ВКонтакте/Нижегородский академический театр кукол/nn_puppet

На 79-м году жизни скончалась известная актриса Софья Шельменкина, сообщил официальный сайт Нижегородского государственного академического театра кукол.

Софья Шельменкина, родившаяся в 1946 году, была одной из ярких личностей театрального мира. В начале августа она пропала в лесу в Семеновском районе Нижегородской области, что вызвало тревогу у ее поклонников и коллег. Спасательный отряд «Рысь» сообщил о ее исчезновении 9 августа, а 16-го числа подтвердил печальную новость о смерти артистки.

Шельменкина окончила Горьковское театральное училище в 1965 году и начала свою карьеру в Ставропольском театре кукол, где работала до 1968 года. Затем она была принята в Горьковский театр кукол, где проработала целых 53 года и сыграла более 40 ролей. В 1979 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2004 году актриса получила почетную грамоту министерства культуры Нижегородской области в честь 75-летия театра.

Софья Шельменкина оставила заметный след в театральном искусстве, участвуя в таких постановках, как «Волк и козлята», «Осенняя сказка», «Золушка», «Аленький цветочек» и «Волшебная лампа Аладдина». Ее вклад в культуру и искусство будет долго помнить поклонники и коллеги.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что участник «Битвы экстрасенсов» Микаберидзе умер из-за травм, полученных в ДТП.

