Участник «Битвы экстрасенсов» Микаберидзе умер из-за травм, полученных в ДТП

Участник телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Артур Микаберидзе умер из-за травм, полученных в ДТП. Об этом сообщила его супруга Каролина в личном блоге.

«В ночь с 16 на 17 августа 2025 года ушел из жизни Артур. <…> Причина его ухода — тяжелая травма легких после падения с байка», — написала женщина.

Каролина призналась, что считала мужа своим единомышленником и самым дорогим человеком, который всегда был для нее поддержкой и опорой. По словам женщины, у Микаберидзе возникли тромбы, которые перекрыли сосуды и привели к резкой остановке дыхания.

Артур Микаберидзе представлялся медиумом и ясновидящим. Он принял участие в двух сезонах «Битвы экстрасенсов». В 2022 году вместе с женой они переехали в Таиланд. В браке родилось пятеро детей.

