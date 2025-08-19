Участник «Битвы экстрасенсов» Микаберидзе умер из-за травм, полученных в ДТП

Дарья Орлова
Дарья Орлова

У мужчины осталось пятеро детей.

Участник «Битвы экстрасенсов» Микаберидзе погиб в ДТП

Фото: ВКонтакте/Артур Микаберидзе/artur_mikaberidze

Участник телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Артур Микаберидзе умер из-за травм, полученных в ДТП. Об этом сообщила его супруга Каролина в личном блоге.

«В ночь с 16 на 17 августа 2025 года ушел из жизни Артур. <…> Причина его ухода — тяжелая травма легких после падения с байка», — написала женщина.

Каролина призналась, что считала мужа своим единомышленником и самым дорогим человеком, который всегда был для нее поддержкой и опорой. По словам женщины, у Микаберидзе возникли тромбы, которые перекрыли сосуды и привели к резкой остановке дыхания.

Артур Микаберидзе представлялся медиумом и ясновидящим. Он принял участие в двух сезонах «Битвы экстрасенсов». В 2022 году вместе с женой они переехали в Таиланд. В браке родилось пятеро детей.

