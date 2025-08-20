ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Минобороны сообщило о взятии под контроль Новогеоргиевки, Сухецкого и Панковки.

Российская армия освободила Новогеоргиевку в Днепропетровской

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Минобороны РФ заявило, что Новогеоргиевка в Днепропетровской области была взята под контроль в результате действий группировки войск «Восток».

Одновременно подразделения группировки «Центр» по информации ведомства продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили села Сухецкое и Панковка в Донецкой Народной Республике.

Ранее в субботу Министерство обороны сообщало о взятии под контроль Вороного в Днепропетровской области и Колодезей в ДНР. За несколько дней до этого ведомство со ссылкой на действия российских вооруженных сил отчитывалось об освобождении Александрограда, а также Щербиновки и Искры в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что «Град» разгромил опорный пункт ВСУ.

