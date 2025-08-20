Разведчики выявили и передали артиллеристам точные координаты укрепленных районов противника.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанесли мощный удар по укрепленным позициям украинских боевиков на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
Разведчиками при помощи беспилотных летательных аппаратов были выявлены и переданы артиллеристам точные координаты укрепленных районов противника, стоящих на пути продвижения групп пехоты на подступах к Красноармейску.
После получения координат цели расчет оперативно прибыл на заранее подготовленную огневую позицию, развернул боевую машину в боевое положение и выполнил две серии залпов реактивных снарядов на дистанцию более 15 километров, уничтожив укрепрайон ВСУ.
Стрельба велась под прикрытием группы противодействия вражеским БПЛА, что обеспечило безопасность работы расчета. После нанесения огневого поражения артиллеристы немедленно сменили огневую позицию, минимизировав риск ответного удара со стороны противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Читайте также
