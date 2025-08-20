В Челябинской области задержали экс-замгубернатора по делу о мошенничестве

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

Александр Уфимцев вместе с тремя соучастниками незаконно эксплуатировали лесной участок, который предназначался для строительства детского лагеря.

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Челябинской области задержали экс-заместителя губернатора региона Александра Уфимцева, который был объявлен в международный розыск за мошеннические действия. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в 2009–2010 годах Уфимцев вместе с тремя соучастниками незаконно приобрели право пользования лесным участком на озере Увильды, хотя данная территория предназначалась для строительства детского лагеря.

Вместо этого на участке построили коттеджи для отдыха, которые позже оформили на подконтрольное юридическое лицо и продали третьим лицам.

Впоследствии земли были возвращены государству. Сделки по земельному участку признали недействительными, а дома были снесены. Участок находился в эксплуатации с 2009 по 2018 год. Действия фигурантов причинили особо крупный ущерб, отмечает СК.

«В отношении обвиняемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — написали в ведомстве.

Фигуранта задержали в аэропорту при попытке пересечь границу.

