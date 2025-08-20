Зеленский создал напряженную ситуацию на встрече с Трампом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 106 0

Президент США даже пытался перебить украинского коллегу.

The Guardian: речь Зеленского на встрече с Трампом создала напряженную ситуацию

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Это вызвало напряженность в ходе переговоров, сообщает The Guardian.

«Ситуация стала напряженной, когда Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины в прекращении конфликта», — сказано в материале издания.

В ходе встречи также обсуждались гарантии безопасности для Киева, которые предполагается реализовать при поддержке европейских стран. По данным The Guardian, Трамп пытался прерывать выступление Зеленского. По оценке газеты, президент США не проявлял интереса к украинской точке зрения при поиске путей урегулирования конфликта.

Дальнейшие шаги в реализации гарантий безопасности могут решить судьбу украинского кризиса и повлиять на баланс сил в Европе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине в кратчайшие сроки. По ее словам, США обсуждают с Россией и Украиной место, где пройдет встреча Путина и Зеленского.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:39
«Большая проблема»: путь до застрявшей на пике Победы туристки займет до трех дней
20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс