Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сербии

Дарья Орлова
Ученики уже не в первый раз демонстрируют впечатляющие результаты.

Школьники из России завоевали шесть медалей на географической олимпиаде в Сербии

Фото: Telegram/Официальный канал Правительства РФ/government_rus

Школьники из России выиграли шесть медалей на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии. Об этом рассказала пресс-служба правительства РФ.

«В Белграде подвели итоги Международной юниорской географической олимпиады — International Junior Geography Olympiad. Российские школьники завоевали шесть медалей», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Участниками состязания стали ученики школ Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Победителей поздравил в том числе и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что российские школьники уже не в первый раз демонстрируют свои выдающиеся способности.

«Российские школьники в очередной раз показали свои выдающиеся способности и высокий уровень подготовки в этой области: шесть медалей Международной юниорской географической олимпиады — у наших ребят. Это лучший результат по количеству и достоинству наград среди стран-участниц», — сказал Чернышенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что московские школьники и студенты колледжей установили рекорд, пробежав марафон в Арктике.

