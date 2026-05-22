Жара все? Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды

В Подмосковье 22 мая может образоваться смерч.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Подмосковье 22 мая может сформироваться смерч
В Московской области 22 мая ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что к 15:00 воздух в столичном регионе успеет прогреться до аномальных значений — плюс 30 градусов. Однако эта жара, как отметил синоптик, обманчива. По его прогнозу, во второй половине дня регион накроет мощный ливень с градом. Евгений Тишковец уточнил: небесная канцелярия откроет кран на полную мощность.
Также не исключено, что к вечеру в Подмосковье может образоваться смерч. По данным специалиста, в это время в области начнут разрастаться свинцовые тучи высотой до 12 километров.
Помимо этого, в Москве и Подмосковье ожидается шквалистый ветер. Его порывы могут достигнуть 20 метров в секунду. При этом, согласно данным с сайта Гидрометцентра России, в эти выходные — 23 и 24 мая — температура воздуха в столичном регионе будет варьироваться от 14 до 16 градусов тепла. Возможен небольшой дождь.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что после аномальной жары Москву накроют ливни. На следующей неделе, начиная с 25 мая, температура продолжит понижаться. В столице и областных населенных пунктах ночью ожидаются те же 8-13 градусов выше нуля, а вот днем уже 16-21 градус.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 мая
- Ждем прогрева: когда в России начнется купальный сезон
- 22 мая
- Размыло дороги: юг России залили тропические дожди
- 22 мая
- Осадки возвращаются: какая погода будет в Москве 22 мая
- 21 мая
- Ливни и грозы после аномальной жары: Москву ждет резкая смена погоды
- 21 мая
- Какой будет погода в июне 2026: многолетние наблюдения и народные приметы
- 20 мая
- Жара не отступает: какая погода будет в Москве 20 мая
- 19 мая
- Теплее, чем в Сочи: Петербург накрыла аномальная жара
- 19 мая
- Жара в Москве бьет рекорды: когда закончится погодное безумие
- 19 мая
- Город плавится: какая погода будет в Москве и Подмосковье 19 мая
- 19 мая
- «С ног на голову»: на европейскую часть России обрушилась африканская жара
Читайте также
51%
Нашли ошибку?