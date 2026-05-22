Жара все? Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

В Подмосковье 22 мая может образоваться смерч.

В Подмосковье 22 мая может сформироваться смерч

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова

В Подмосковье 22 мая может сформироваться смерч

В Московской области 22 мая ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что к 15:00 воздух в столичном регионе успеет прогреться до аномальных значений — плюс 30 градусов. Однако эта жара, как отметил синоптик, обманчива. По его прогнозу, во второй половине дня регион накроет мощный ливень с градом. Евгений Тишковец уточнил: небесная канцелярия откроет кран на полную мощность.

Также не исключено, что к вечеру в Подмосковье может образоваться смерч. По данным специалиста, в это время в области начнут разрастаться свинцовые тучи высотой до 12 километров.

Помимо этого, в Москве и Подмосковье ожидается шквалистый ветер. Его порывы могут достигнуть 20 метров в секунду. При этом, согласно данным с сайта Гидрометцентра России, в эти выходные — 23 и 24 мая — температура воздуха в столичном регионе будет варьироваться от 14 до 16 градусов тепла. Возможен небольшой дождь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после аномальной жары Москву накроют ливни. На следующей неделе, начиная с 25 мая, температура продолжит понижаться. В столице и областных населенных пунктах ночью ожидаются те же 8-13 градусов выше нуля, а вот днем уже 16-21 градус.

